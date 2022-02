Líder parlamentar do Chega vem do mundo da tauromaquia

Depois de analisar os resultados eleitorais, o líder da Iniciativa Liberal considera que a Maioria Absoluta do PS se sobrepôs aos interesses do partido e que, por isso, não se importava de ter elegido menos deputados, se isso tivesse evitado o atual quadro político.



A esquerda esteve também reunida este sábado para refletir.

Bloco e PCP garantem que serão forças combativas no parlamento.

O PAN diz que vai ouvir todos os filiados e só depois decidir se realiza ou não um congresso.