Livre. Candidato mais votado surpreendido com mudança de regras

Foto: Patrícia de Melo Moreira - AFP

O candidato mais votado na primeira volta das primárias do Livre para a escolha dos candidatos às europeias mostra-se surpreendido perante à alteração das regras para esta eleição interna.

Francisco Paupério garante que vai apresentar queixa no Conselho de Jurisdição do partido.



O Livre decidiu limitar a votação a membros e apoiantes por considerar que existiram fortes indícios de viciação do processo durante a primeira volta das primárias.



Ouvido pela jornalista Ana Sofia Freitas, o candidato Francisco Paupério diz que não aceita esta decisão.