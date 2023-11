Livre diz que "não há como dourar a pílula" face a crise política

O líder do partido Livre diz "todos temos de trabalhar para salvar uma democracia" do populismo e que é preciso que o país se afaste dos "métodos da democracia antiga", que caracterizou como sendo "opaca, personalizada e

muitas vezes capturada por interesses privados".



Rui Tavares defende que "é preciso mudar a prática política em Portugal", que "é preciso mudar a cultura de poder" político e judicial através de uma "uma vigilância serena por parte da cidadania".



Adverte para o perigo de atores políticos "populistas e autoritários" tentarem "passar por pele de cordeiro" e beneficiarem com a atual crise política do país.



O líder do Livre afirma que no próximo ano "não vamos comemorar os 50 anos do 25 de abril, vamos salvar o 25 de abril" e que "Portugal precisa de nós, a democracia precisa de nós."