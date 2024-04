Livre. Francisco Paupério vence primárias e é o cabeça-de-lista às europeias

O processo de primárias do Livre para a escolha dos candidatos esteve envolto em polémica. O partido tentou restringir o voto da segunda volta apenas a militantes por estranhar o número de votos do candidato vencedor.



A comissão eleitoral do Livre considerou haver indícios de viciação do processo, já que Francisco Paupério tinha um número muito elevado de boletins em que os eleitores apenas o escolhiam a ele como único possível candidato europeu.



A decisão foi no entanto revertida e Paupério será mesmo o cabeça-de-lista pelo Livre ao Parlamento Europeu.