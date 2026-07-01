Livre quer ministro israelita como "persona non grata" em Portugal: "Ben-Gvir não vem por bem"

A proposta dá entrada no parlamento como um projeto de resolução em que o partido assinala que o ministro israelita tem defendido posições públicas de "incitamento à violência, ao ódio e à discriminação contra o povo palestiniano" e de apoio a violações do Direito Internacional que "contribuem para o genocídio em curso".Em declarações à RTP Antena 1, o deputado e co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, diz que a iniciativa pretende dar um sinal político claro de condenação das posições manifestadas por Ben-Gvir."A comunidade internacional, se quer ajudar a trazer a paz e a solução de dois Estados, tem de conseguir dar passos a favor da paz, mas também condenar todos os extremismos, todos os terrorismos, todos os apelos ao genocídio e à limpeza étnica, venham de onde vierem", defendeu.Para Rui Tavares, o facto de Ben-Gvir integrar o Governo israelita torna ainda mais relevante uma resposta política por parte dos Estados."Não pode ser descartado como uma mera voz extremista no meio de uma série de outras. É alguém que tem responsabilidades e que tem promovido sistematicamente a limpeza étnica e o tratamento diferenciado de pessoas conforme sejam de religiões diferentes ou de povos diferentes", acrescentou Rui Tavares, que assinala: "Pior ainda, Ben-Gvir é alguém que tem apresentado e fomentado dentro do Governo de Israel planos práticos para a limpeza étnica de Gaza e para a colonização total da Cisjordânia".São motivos que levam Rui Tavares a considerar que manter relações institucionais "normais" com o minsitro da Segurança Nacional de Israel significa contribuir para a normalização deste tipo de posições."Há um momento a partir do qual as coisas ficam tão extremadas, tão anti-direitos humanos, tão anti-paz, que já não podemos tratá-las como se fossem banais. Ben-Gvir já não pode ser tratado como meramente um governante de outro país do qual discordamos", sustentou.O dirigente do Livre defende, por isso, que Portugal deve acompanhar outros países que já adotaram medidas contra membros do Governo de Benjamin Netanyahu."Ao propormos que a Assembleia da República recomende ao Governo a designação de Itamar Ben-Gvir como 'persona non grata', não estamos sequer a ser pioneiros", afirmou, referindo que países como o Reino Unido, a Austrália e a Noruega já adotaram medidas de "denúncia" ou "sanções dirigidas" a ministros israelitas.Rui Tavares recorre, inclusive, a um jogo de palavras para justificar a proposta do Livre, que considera que Israel e o Governo israelita devem "pagar o preço político" por promoverem ações contrárias à paz."Temos um ditado português que se aplica aqui muito bem: Ben-Gvir não vem por bem. E o que se faz em Portugal a quem não quer vir por bem é dizer claramente que essa pessoa não é bem-vinda. A expressão diplomática para isso é declarar alguém 'persona non grata'. É exatamente isso que a República Portuguesa deve fazer", conclui.No final de maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, condenou o "comportamento intolerável" de Itamar Ben-Gvir, na sequência do tratamento dado aos ativistas que seguiam a bordo de uma flotilha humanitária com destino a Gaza, entre os quais dois médicos portugueses.