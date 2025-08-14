Livre questiona Governo sobre prevenção dos incêndios

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

O Livre questiona o Governo sobre as medidas adotadas para prevenir a ocorrência de incêndios. O partido quer saber em concreto, quais os motivos para que não tenham sido atingidas as metas, ao nível da limpeza de florestas.

É o que adianta à Antena 1, a líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes.



O Livre decidiu questionar formalmente o primeiro-ministro, sobre a estratégia para prevenir fogos rurais.



Isabel Mendes Lopes diz que é precisa uma gestão mais cuidada da floresta e da biodiversidade e também sugere mais envio de mensagens das autoridades à população, com avisos e comportamentos a tomar durante os incêndios.