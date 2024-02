Luís Montenegro consagra José Manuel Bolieiro como "grande vencedor da noite"

O líder do PSD, acompanhado de José Manuel Bolieiro, disse aos açorianos que o grande vencedor da noite foi o líder do PSD/Açores. Luís Montenegro acusou outros partidos de falarem na praça pública para outros partidos e o que levou à vitória dos sociais-democratas foi o facto de o partido ter falado para as "pessoas".

"Este é um projeto que conseguiu nos últimos três anos, simultaneamente, baixar os impostos, ter uma taxa de crescimento económica acumulada há mais de 30 meses, baixar o desemprego, teve os principais serviços públicos a funcionar com um grau de eficiência superior àquele que se realiza no contexto nacional, que fomentou a mobilidade e a aproximação dos açorianos com a tarifa Açores".



Estas foram algumas das coisas que Luís Montenegro enumerou como trabalho "bem feito" por José Manuel Bolieiro e congratulou o vencedor das eleições por colocar o bem dos açorianos antes dos interesses do próprio PSD.