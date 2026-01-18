Política
Luís Montenegro deslocou-se à sede de Marques Mendes para "dar um abraço" ao candidato
O líder do PSD, e primeiro-ministro, Luís Montenegro, deslocou-se esta noite ao hotel onde o candidato presidencial apoiado pelos sociais-democratas e CDS-PP, Luís Marques Mendes, acompanhou a noite eleitoral, para lhe "dar um abraço".
Montenegro chegou pelas 21:50, acompanhado por Leonor Beleza, primeira vice-presidente do PSD e presidente da comissão de honra da candidatura de Luís Marques Mendes.
Poucos minutos depois, chegaram também o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, e os ministros António Leitão Amaro, Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz.
Tópicos