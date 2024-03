Inês Ameixa, Antena1

A caravana da Aliança Democrática esteve esta tarde em Alcobaça, distrito de Leiria, para uma ação de contacto com a população. Luís Montenegro entrou em lojas, cumprimentou as pessoas, brindou com ginjinha. Mas foi numa pastelaria que o líder da AD fez o gosto à boca, com boa disposição.