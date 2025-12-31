Luís Montenegro garante que 2026 será ano de estabilidade e crescimento

Luís Montenegro aproveitou para perspetivas um novo ciclo positivo e de estabilidade política para o país, afastando a eventualidade de eleições legislativas antecipadas.





O líder do governo prometeu ainda reformas profundas em setores críticos: saúde, habitação, educação, transportes, ao longo dos próximos três anos e meio, com "humildade democrática" e "capacidade de diálogo", apostando na iniciativa política necessária para colocar Portugal "na linha da frente".





Luís Montenegro voltou ainda a dar Criatiano Ronaldo como exemplo de trabalho, esforço e dedicação aos objetivos.













Sobre as presidenciais que se aproximam, Montenegro reafirmou o apoio do PSD a Luís Marques Mendes, que descreveu como o "candidato mais bem preparado" para o cargo.





O primeiro-ministro sublinhou que, após as presidenciais, o país deverá centrar-se no crescimento econímico e na justiça social.





