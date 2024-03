Luís Montenegro já se deslocou da sede do PSD rumo ao hotel onde vai assistir à noite eleitoral. No caminho, a comitiva da Aliança Democrática passou junto ao Largo do Rato, perto da sede do Partido Socialista. À RTP, o candidato da AD garantiu que o percurso era o previsto.

"Foi uma forma de fazer a transição entre a sede do Largo do Rato para a sede de São Caetano, num próximo ciclo governativo", disse em tom de brincadeira Montenegro.



"É o percurso normal", assegurou, acrescentando que não havia necessidade de fazer alterações ao trajeto para evitar passar na sede do partido adversário.