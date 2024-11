Luís Montenegro não pensa visitar bairros onde ocorreu violência

Luís Montenegro considerou "não compreender" que lhe apontem "dificuldades em andar no terreno", numa resposta às críticas da oposição, especialmente do líder socialista, Pedro Nuno Santos.



O primeiro-ministro frisou aliás que "visitou 308 municípios do país em todos os contextos incluindo bairros com problemas sociais, laborais, de integração de comunidades imigrantes", nos últimos dois anos e meio.



Já os acontecimentos de violência das últimas semanas não implicam uma mudança de rumo da estratégia do executivo, afirmou, que visa "melhorar a vida de todos os portugueses", incluindo os dos bairros problemáticos.



"O Governo, perante aquela circunstância, fez aquilo que lhe competia", afirmou, dos contactos com orgãos de soberania e autarquias às comunidades dos bairros afetados.



O líder do Governo acrescentou que, por isso mesmo "não há um plano específico" para esses bairros.



"O que nós seguiremos são políticas sociais, políticas económicas, políticas no âmbito da imigração, que possam conjugar-se em mais oportunidades, em mais perspetivas das pessoas terem boas perspetivas de vida", adiantou.



"Não sou daqueles políticos que, perante um problema vão a correr apresentar um plano", acrescentou. "O plano já está em execução, desde o primeiro dia do Governo".



"Não acho que ajude ao debate que tenhamos de ir à pressa fazer um plano só porque houve um problema", sublinhou, garantindo estar a manter o contacto com as comunidades e os projetos de reforço de policiamento e de equipas multidisplinares para reprimir episódios criminais mais violentos.



"Já o tinha dito antes de isto ter acontecido", lembrou.

Luís Montenegro afirmou também que mantém a confiança na ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, após a polémica sobre o direito à greve para as forças de segurança.



"Somos contrários a essa possibilidade", frisou o primeiro-ministro, considerando a questão esclarecida e sem censurar a sua ministra, que, quando questionada, admitiu que a questão poderia ser debatida durante as negociações com os representantes daquelas forças.