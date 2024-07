Luís Montenegro participa na festa do PSD/Madeira no Chão da Lagoa

"O primeiro-ministro vem no domingo à Festa do Chão da Lagoa e vai [regressar ao continente] no domingo", disse, realçando que Luís Montenegro "está com uma agenda muito sobrecarregada, porque na segunda-feira tem a visita de Estado a Angola".

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem de uma visita a um estabelecimento comercial, no Funchal, onde se deslocou na qualidade de presidente do Governo Regional da Madeira.

"Combinámos que ele vem no domingo de manhã, vamos ao Chão da Lagoa e depois vai no domingo", disse, explicando que ideia inicial da visita à Madeira era também organizar uma cimeira entre os governos da República e regional.

"Mas isso depois será agendado para uma data posterior", afirmou.

A festa do PSD/Madeira, o maior evento partidário organizado anualmente na região autónoma, decorre na Herdade do Chão da Lagoa, localizada numa zona de montanha nos arredores do Funchal.

Quando o partido apresentou o programa para domingo, em 11 de junho, o secretário-geral, José Prada, sublinhou que a Festa do Chão da Lagoa assume um "significado especial" este ano, por ter sido de "particular exigência" para o PSD/Madeira, numa alusão ao processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago e que motivou a queda do executivo e a realização de eleições antecipadas em 26 de maio.

Os social-democratas venceram as eleições com maioria relativa, elegendo 19 deputados num total de 47 que compõem a Assembleia Legislativa, e formaram o primeiro executivo minoritário da região autónoma, que governam desde 1976.

Miguel Albuquerque, que é líder do PSD/Madeira desde 2014 e do executivo insular desde 2015, foi novamente empossado como presidente do XV Governo Regional em 06 de junho.

A Festa do Chão da Lagoa começa às 08:00 e prolonga-se até ao final da tarde, contando com várias barracas dinamizadas pelas 54 comissões políticas de freguesia e outras estruturas do partido, bem como cerca de 40 feirantes.

As intervenções políticas deverão ocorrer entre as 13:30 e as 14:00.