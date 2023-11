A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público revela que Luís Montenegro está 5 pontos percentuais abaixo de José Luís Carneiro, na preferência dos inquiridos para o lugar de primeiro-ministro. O líder do PSD tem 37%, o candidato do PS consegue 42%.

Mas a situação muda se o adversário eleitoral for Pedro Nuno Santos, o outro candidato à liderança do Partido Socialista. Há praticamente um empate, com vantagem para Luis Montenegro. O líder do PSD consegue 40%, Pedro Nuno Santos 39%.