Luís Neves apresenta queixa-crime contra ex-secretário-geral do MAI

O ministro da Administração Interna vai apresentar uma queixa-crime contra o ex-secretário-geral do Ministério da Administração Interna Ricardo Carrilho por considerar que as suas declarações têm "grotescas falsidades, conteúdo calunioso e difamatório".

"Considerando que grande parte destas declarações contém grotescas falsidades, conteúdo calunioso e difamatório, bem como violação de deveres funcionais, que se mantêm, não obstante o ex-secretário-geral ter cessado funções, mais se informa, que serão igualmente acionadas as competentes participações criminais", confirmou o ministério tutelado por Luís Neves à Lusa, depois de a notícia ter sido avançada pelo Expresso.

Luís Neves reiterou também "total disponibilidade para esclarecer todas estas matérias", nomeadamente no parlamento.



O ministro demitiu na segunda-feira Ricardo Carrilho, que era secretário-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) desde janeiro de 2025.



Ricardo Carrilho considerou a exoneração "um ato de retaliação" e acusou Luís Neves de "pressões ilegítimas" e "de uma interferência política asfixiante".



Ricardo Carrilho tem contestado a decisão do ministro de o afastar do cargo, alegando que teve problemas com Luís Neves por se recusar a avançar com procedimentos que considera ilegais.



O ex-secretário geral do MAI tem também lançado várias suspeitas à empresa que gere o SIRESP, nomeadamente que recebe anualmente a indemnização compensatória de cerca de 26 milhões euros "sem qualquer fiscalização" e que se transformou num "sorvedouro de dinheiros públicos".



O ministro justificou a demissão de Ricardo Carrilho com "quebra de confiança", resultante de situações, incluindo algumas "de particular gravidade", que "comprometeram o funcionamento dos serviços", e com a "reorganização da Secretaria-Geral".



Na cerimónia de tomada de posse do novo secretário-geral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Nuno Parreira da Silva, o ministro anunciou que vai pedir à Inspeção Geral das Finanças uma "ampla auditoria" a toda a contratação e atividade da secretaria-geral e do SIRESP.

