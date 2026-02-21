Política
Luís Neves é a escolha de Montenegro para ministro da Administração Interna
Já há um nome para a tutela da Administração Interna. Luís Neves, até ao momento à frente da Polícia Judiciária, será o novo ministro.
O até agora diretor da Polícia Judiciária aceitou a proposta do primeiro-ministro e passa a ser o ministro da Administração Interna. A escolha foi confirmada este sábado em nota do Palácio de Belém.
Marcelo Rebelo de Sousa, lê-se no site da Presidência, aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de Luís Neves como ministro da Administração Interna.A tomada de posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10h00, no Palácio de Belém.
Luís Neves substitui Maria Lúcia Amaral, que apresentou a demissão na semana passada, alegando já não dispor das condições pessoais e políticas necessárias para continuar no cargo.
O primeiro-ministro, de forma transitória, passou a desempenhar as competências da pasta da Administração Interna, numa conjuntura em que o território continental nacional foi atingido por uma vaga de tempestades.
Quem é Luís Neves?
Luís Neves foi até agora diretor nacional da Polícia Judiciária, cargo que assumiu em 2018. Licenciado em Direito, o novo ministro da Administraçao Interna ingressou na PJ em 1995, após uma breve passagem pela advocacia. De 1992 a 1995, Luís Neves trabalhou como advogado, pode ler-se no Curriculum Vitae divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro.
Na polícia de investigação criminal, Luís Neves esteve sempre ligado à investigação criminal, em particular na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e todas as formas de extremismo violento, rapto, sequestro, tomada de reféns, assalto à mão armada, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cometidos com recurso a engenhos explosivos e crimes contra órgãos de soberania.
Foi ainda diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB).Luís Neves esteve na Grande Entrevista da RTP em janeiro de 2023. Veja ou reveja aqui.
Além de uma extensa formação, em Portugal, no âmbito da investigação criminal, o ministro indigitado frequentou cursos de contraterrorismo e de liderança policial em França, Espanha, Itália e Estados Unidos, junto do FBI.
Tem também experiência como auditor de Defesa Nacional.
c/ Lusa
