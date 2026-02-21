Luís Neves é a escolha de Montenegro para ministro da Administração Interna

O até agora diretor da Polícia Judiciária aceitou a proposta do primeiro-ministro e passa a ser o ministro da Administração Interna. A escolha foi confirmada este sábado em nota do Palácio de Belém.







A tomada de posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10h00, no Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa, lê-se no site da Presidência , aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de Luís Neves como ministro da Administração Interna.





Luís Neves substitui Maria Lúcia Amaral, que apresentou a demissão na semana passada, alegando já não dispor das condições pessoais e políticas necessárias para continuar no cargo.





O primeiro-ministro, de forma transitória, passou a desempenhar as competências da pasta da Administração Interna, numa conjuntura em que o território continental nacional foi atingido por uma vaga de tempestades.



Quem é Luís Neves?



