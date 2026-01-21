Luís Paixão Martins. "Montenegro é uma noz apertada entre Seguro e Ventura"

Fica a governar, em minoria, com dois blocos que vão em crescimento”, e isso, para Luís Paixão Martins, é uma espécie de “tempestade perfeita” para Luís Montenegro. ”, e isso, para Luís Paixão Martins, é uma espécie de “” para Luís Montenegro.

Em entrevista ao podcast da Antena 1, “Política com Assinatura”, o consultor de comunicação estratégica e política, com experiência em campanhas eleitorais e aconselhamento a líderes políticos, questiona “”.Paixão Martins deixa o cenário: “s”.

Ventura: “conversa muito radical para quem quer ser Presidente da República”

Prestes a iniciar-se a campanha para a segunda volta, Luís Paixão Martins prevê que Seguro vai querer alargar a base eleitoral e Ventura vai querer aprofundar essa base, ou seja, o líder do Chega vai querer “radicalizar o eleitorado do qual é proprietário”, explica.



Isto é uma conversa muito radical para quem quer ser Presidente da República”, afirma. ”, afirma.

Na opinião do consultor de comunicação estratégica e política, “”.Acrescenta que o líder do Chega “”. E defende que “”.

“Governo conseguiu criar uma rejeição própria”

Luís Paixão Martins considera que os votos, na primeira volta, em Seguro e Ventura demonstram que o “Governo conseguiu criar uma rejeição própria”.



O consultor de comunicação estratégica e política fala de duas surpresas na primeira volta: “”. E conclui que “”.Paixão Martins relembra que “”.Desta vez, diz, “”.Na sua opinião, e apesar de não ter saído “”, André Ventura, diz, “”, até porque “”.Defende ainda que "”.Para Paixão Martins a pior campanha “” foi a do Almirante porque "”.Sobre Marques Mendes diz que “” na campanha, e destaca o facto de o antigo líder do PSD “” e ser visto, por causa disso, como “”.

E conclui que "depois tivemos duas campanhas que correram muito bem, a de António José Seguro e a de João Cotrim de Figueiredo”.





Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.