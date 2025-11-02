"Machadada na modernização". PS pede explicações sobre alterações feitas ao PRR

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou que a justificação apresentada pelo Governo não é suficiente e que o Governo deve explicar ao país porque foi considerou necessário abandonar alguns dos projetos previstos.





Em declarações aos jornalistas durante a tomada de posse do presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso, em Braga, José Luís Carneiro mencionou em concreto os fundos previstos para a saúde e educação e considerou que foi uma “machadada na modernização” do Estado Social.José Luís Carneiro afirmou que estas alterações vão cortar "mais de 40 milhões de euros na saúde" e "235 milhões na educação" e ainda "250 milhões de euros" em apoios sociais para cuidados domiciliários, continuados e cuidados paliativos.





O secretário-geral do PS refere ainda que são também cortados "quase 300 milhões de euros nos transportes e na mobilidade".





"Isto é um erro grave pelo qual o Governo deve, no meu ponto de vista, responder aos portugueses. Deve explicar porque razão, com que fundamentos, é que entendeu desviar estes recursos", exigiu.



