Madeira. Miguel Albuquerque indigitado presidente do Governo Regional

Antes de indigitar Miguel Albuquerque, o representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, já tinha ouvido os seis partidos que asseguraram a representação parlamentar após as eleições regionais de domingo e tinha declarado que iria indigitar Miguel Albuquerque.





O PSD venceu o sufrágio com a eleição de 23 deputados, tendo falhado por um a maioria absoluta. No entanto, o PSD Madeira assinou esta semana um acordo de incidência parlamentar e governativa com o CDS-PP, que obteve um assento na Assembleia Legislativa, o que permite a Miguel Albuquerque governar com uma maioria.





O entendimento firmado entre os dois partidos assegura ainda a inclusão do líder do CDS Madeira, José Manuel Rodrigues, no executivo.







"Eu fui indigitado pelo senhor representante para constituir governo. Entreguei a constituição do governo ao senhor representante da República e às 20h55 será enviado a todos os órgãos de comunicação social o governo constituído", declarou Miguel Albuquerque, numa curta declaração após uma audiência com Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.





Após esta eleição, o JPP passou a liderar a oposição na região, com 11 deputados. Já o PS ficou em terceiro lugar, com oito mandatos. O Chega conseguiu eleger três deputados e a Iniciativa Liberal um.







As eleições que se realizaram no último domingo foram as terceiras legislativas no arquipélago em cerca de ano e meio e menos de um ano depois do último escrutínio. O Governo de Miguel Albuquerque caiu em dezembro último após a aprovação de uma moção de censura.





(c/ Lusa)