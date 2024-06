O presidente do governo regional madeirense diz que essa conclusão foi tirada pelo próprio Ireneu Barreto, depois de se ter reunido com todos os partidos.

Este sábado, há reuniões do Conselho Regional do PSD e da Comissão Política do PS.

O executivo madeirense convidou todos os partidos com assento parlamentar para um encontro, na próxima segunda-feira, que servirá para "consensualizar propostas para o programa do executivo".