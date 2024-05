Madeira. PS e JPP chegam a entendimento após as eleições

(em atualização)







De salientar que o Representante da República na Madeira vai começar a ouvir os partidos com representação parlamentar esta terça-feira.







Nestas eleições da Madeira, o PS e o Juntos Pelo Povo foram, respetivamente, o segundo e o terceiro partidos mais votados. Em conjunto, têm 20 deputados (onze do PS e nove do JPP).





O PSD, que foi o vencedor deste escrutínio, conta com 19 mandatos, tendo falhado a maioria absoluta. O Chega, quarto partido com mais votos, conseguiu eleger quatro deputados, seguindo-se o CDS-PP, com dois deputados. A Iniciativa Liberal e o PAN conseguiram eleger um deputado cada.