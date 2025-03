Madeira. PSD e CDS-PP já assinaram acordo para solução de governo maioritário

"O presidente do CDS irá integrar o Governo", afirmou Miguel Albuquerque, presidente do executivo regional desde 2015. O líder do PSD Madeira não quis adiantar qual o cargo que José Manuel Rodrigues terá no futuro executivo, referindo que há "um conjunto de diligências institucionais a cumprir".





"O Governo ainda não foi apresentado, nem pode ser apresentado porque temos um conjunto de diligências institucionais a cumprir. Em primeiro lugar, os partidos vão ser ouvidos na próxima sexta-feira pelo senhor representante da República e, na sequência dessa auscultação dos partidos, depois o senhor representante irá determinar a constituição do governo", afirmou.







O PSD Madeira venceu as eleições legislativas regionais de domingo. Esta solução governativa terá agora de ser apresentada ao representante da República na Madeira, Ireneu Barreto.







De acordo com os resultados finais, afixados esta terça-feira no Palácio de São Lourenço, no Funchal, o PSD venceu as eleições legislativas de domingo na Madeira, sem maioria absoluta, obtendo 62.059 votos e a eleição de 23 deputados. O partido ficou a um eleito da maioria absoluta.



O JPP obteve 30.091 votos (11 mandatos), o PS 22.351 (oito mandatos), o Chega 7.821 (três mandatos), o CDS 4.289 (um mandato) e IL 3.097 (um mandato).





c/ Lusa

, Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues.