Pós-eleições na Madeira. PSD e CDS-PP selam acordo "governativo e parlamentar"

“O acordo será no quadro governativo e no quadro parlamentar”, referiu aos jornalistas Miguel Albuquerque.





No entanto, o líder madeirense não quis referir, nas declarações desta manhã aos jornalistas, que cargo vai ter José Manuel Rodrigues no novo Governo regional da Madeira. Mas a RTP apurou entretanto que o dirigente regional do CDS-PP deverá ocupar o cargo de secretário regional da Economia. Miguel Albuquerque recordou o “histórico de boa relação com o CDS, mas sempre assente no acordo escrito para mantermos os princípios e estar tudo claro”.





Foto: António Antunes - RTP



A presença de José Manuel Rodrigues no Executivo regional significa que o líder do CDS-PP terá abdicado da presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, que ocupava desde 2019.



O cargo deverá ser ocupado por Rubina Leal, deputada do PSD. Quanto à composição do novo Governo Regional da Madeira, Albuquerque não quis adiantar nomes.

Esta solução de Governo partilhado entre PSD e CDS-PP na Região Autónoma da Madeira, quando Ireneu Barreto receber os partidos com representação parlamentar.