Maioria dos presidentes de Câmara foram eleitos para um primeiro mandato

Segundo os resultados oficiais das últimas autárquicas, 171 dos presidentes de Câmara eleitos vão cumprir agora o seu primeiro mandato, outros 90 foram eleitos para um segundo mandato e 47 vão cumprir o terceiro e último mandato que é permitido pela lei que limita a três os mandatos consecutivos permitidos à frente da mesma câmara municipal.

Dos autarcas eleitos para um primeiro mandato, 78 são do PSD ou de coligações encabeçadas por sociais-democratas, 62 socialistas, 11 da CDU, outros 11 de movimentos independentes, três do Chega, outros três do CDS-PP, um do JPP e outro do Nós, Cidadãos! (NC).

Foram eleitos para um primeiro mandato os presidentes das Câmaras de Aveiro (PSD/CDS-PP/PPM), Braga (PSD/CDS-PP/PPM), Beja (PSD/CDS-PP), Porto (PSD/IL/CDS-PP), Santarém (PSD/CDS-PP) e Funchal (PSD/CDS-PP).

O PS elegeu autarcas novos em Coimbra (PS/L/PAN), Bragança, Évora, Faro e Vila Real.

O socialista João Azevedo e a agora independente Maria das Dores Meira também foram eleitos para um novo ciclo autárquico em Viseu e em Setúbal, respetivamente, embora já tenham sido presidentes de Câmara noutros mandatos: João Azevedo já foi o presidente pelo PS em Mangualde, entre 2009 e 2019, e Dores Meira em Setúbal, entre 2006 e 2021, mas pela CDU.

Dos 171 presidentes eleitos para um primeiro mandato, há 35 que, apesar de terem sido eleitos pela primeira vez, já eram presidentes das respetivas Câmaras por substituição, após renúncia ao mandato pelo presidente eleito em 2021.

Para um segundo mandato foram eleitos 90 presidentes de Câmaras, dos quais 42 do PS, 39 do PSD, seis de grupos de cidadãos independentes, dois do CDS-PP e um com o apoio do Nós, Cidadãos!

Estão no segundo mandato os presidentes das Câmaras de Lisboa (PSD/CDS-PP/IL), Portalegre (PSD/CDS-PP) e Ponta Delgada (PSD).

Também no segundo mandato estão os autarcas eleitos em Castelo Branco, Leiria e Viana do Castelo, todos do PS, além do autarca da Guarda, pela coligação NC/PPM.

No terceiro e último mandato consecutivo no mesmo município estão os presidentes de 47 Câmaras.

Destes, 19 são do PSD, 24 do PS, dois de grupos independentes, um do CDS-PP e outro da CDU.

Nas eleições autárquicas, realizadas em 12 de outubro, o PSD venceu em 136 câmaras municipais, contra as 128 ganhas pelo PS, invertendo os resultados de 2021, quando os socialistas conquistaram 149 destas autarquias e os sociais-democratas 114.

O PSD assegurou ainda a presidência dos cinco municípios mais populosos do país, incluindo Lisboa e o Porto.

Os resultados marcam uma inversão na liderança autárquica nacional, com o PSD a ultrapassar o PS no número de câmaras conquistadas, o que permitirá aos sociais-democratas presidir à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).