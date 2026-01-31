Mais 90 mil do que na primeira volta. Perto de 309 mil inscritos no voto antecipado

São quase 309 mil os eleitores inscritos para votar antecipadamente e em mobilidade, este domingo, para a segunda volta das eleições presidenciais. São mais 90 mil do que na primeira volta, quando se inscreveram 218.481 eleitores.A administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores, segundo a Secretaria-Geral da Administração Interna, cujos dados são citados pela agência Lusa.

Do conjunto de inscritos, 300.839 são de Portugal continental, 3.951 da Região Autónoma da Madeira e 3.711 dos Açores.

Os distritos com maior número são Lisboa (89.689), Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).

Os eleitores inscritos devem dirigir-se, este domingo, à mesa de voto do município que escolheram aquando da inscrição.

A votação antecipada em mobilidade está aberta a eleitores recenseados em Portugal. O período de inscrições terminou às 23h59 da passada quinta-feira.

Em nota no Portal do Eleitor, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna explica que a alteração foi determinada "por motivos de força maior" e a pedido das seis autarquias em causa.

Em Vieira do Minho, no distrito de Braga, o novo local de voto é a sede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho (Antiga Casa do Povo).



Em Alvaiázere, no distrito de Leiria, a votação decorre no quartel dos bombeiros voluntários. No município de Leiria, o local muda para a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo.

Em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, vota-se no edifício da Câmara Municipal, ao passo que em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, a votação realiza-se na sede da junta de freguesia de Alcácer do Sal (Santiago).



Em Silves, no distrito de Faro, o voto antecipado decorre no edifício das piscinas municipais.Os eleitores devem dirigir-se à mesa de voto, apresentar o documento de identificação e indicar a freguesia de inscrição onde estão recenseados. depois de votar, recebem o duplicado da vinheta de segurança, que serve de comprovativo.

Para além dos 308.501 inscritos para votar este domingo,. Para estes eleitores, o ato realiza-se entre 2 e 3 de fevereiro - o presidente da Câmara Municipal ou um representante deslocam-se ao hospital ou ao estabelecimento prisional para recolher o voto.

Foi em janeiro de 2021 que, pela primeira vez, houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos. Inscreveram-se então para votar antecipadamente 246.922 eleitores.



c/ Lusa