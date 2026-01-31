Em direto
A resposta aos danos da depressão Kristin e a evolução do estado do tempo

Mais 90 mil do que na primeira volta. Perto de 309 mil inscritos no voto antecipado

Mais 90 mil do que na primeira volta. Perto de 309 mil inscritos no voto antecipado

Decorre este domingo o voto antecipado e em mobilidade para a segunda volta das eleições presidenciais. Estão inscritos perto de 309 mil eleitores.

Carlos Santos Neves - RTP /
Rui Alves Cardoso - RTP

VER MAIS

São quase 309 mil os eleitores inscritos para votar antecipadamente e em mobilidade, este domingo, para a segunda volta das eleições presidenciais. São mais 90 mil do que na primeira volta, quando se inscreveram 218.481 eleitores.A administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores, segundo a Secretaria-Geral da Administração Interna, cujos dados são citados pela agência Lusa.

Do conjunto de inscritos, 300.839 são de Portugal continental, 3.951 da Região Autónoma da Madeira e 3.711 dos Açores.

Os distritos com maior número são Lisboa (89.689), Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).

A votação antecipada em mobilidade está aberta a eleitores recenseados em Portugal. O período de inscrições terminou às 23h59 da passada quinta-feira.Os eleitores inscritos devem dirigir-se, este domingo, à mesa de voto do município que escolheram aquando da inscrição.


Os danos da depressão Kristin levaram à alteração do local de voto antecipado em mobilidade em seis municípios: Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácere do Sal e Silves.

Em nota no Portal do Eleitor, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna explica que a alteração foi determinada "por motivos de força maior" e a pedido das seis autarquias em causa.

Em Vieira do Minho, no distrito de Braga, o novo local de voto é a sede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho (Antiga Casa do Povo).

Em Alvaiázere, no distrito de Leiria, a votação decorre no quartel dos bombeiros voluntários. No município de Leiria, o local muda para a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo.

Em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, vota-se no edifício da Câmara Municipal, ao passo que em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, a votação realiza-se na sede da junta de freguesia de Alcácer do Sal (Santiago).

Em Silves, no distrito de Faro, o voto antecipado decorre no edifício das piscinas municipais.Os eleitores devem dirigir-se à mesa de voto, apresentar o documento de identificação e indicar a freguesia de inscrição onde estão recenseados. depois de votar, recebem o duplicado da vinheta de segurança, que serve de comprovativo.

Para além dos 308.501 inscritos para votar este domingo, há 1.118 doentes internados e 3.777 presos que se inscreveram para votar antecipadamente na segunda volta. Para estes eleitores, o ato realiza-se entre 2 e 3 de fevereiro - o presidente da Câmara Municipal ou um representante deslocam-se ao hospital ou ao estabelecimento prisional para recolher o voto.

Foi em janeiro de 2021 que, pela primeira vez, houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos. Inscreveram-se então para votar antecipadamente 246.922 eleitores.

c/ Lusa

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB