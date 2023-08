Mais Habitação. Marcelo considera que diploma "não é suficientemente credível"

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

"As finalidades que são definidas não estão acompanhadas das condições suficientes para a teoria passar à ação", aponta o presidente da República.



Marcelo critica a falta de consenso político em relação ao diploma, destacando que o país precisava de uma reforma "que não fosse para dois anos, e para isso precisava de ter um apoio significativo no Parlamento".



"Não foi alcançado esse acordo amplo que era fundamental", declarou.



Questionado sobre o cenário de reconfirmação do diploma, por parte do PS, o presidente da República disse respeitar e quis sublinhar que "não há drama nenhum". "É o funcionamento das instituições. A democracia continua e depois se verá se foi uma boa solução", declarou.



Marcelo explica que o "problema do diploma não é de inconstitucionalidade, é um problema político".