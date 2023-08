"Tal como está". PS anuncia reconfirmação do diploma da habitação vetado por Marcelo

“Respeitamos a discordância política do senhor presidente da República, mas. Por isso,”, afirmou Eurico Brilhante Dias a partir dos passos perdidos da Assembleia da República.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou agora que decidiu devolver à Assembleia da República, sem promulgação, o “decreto que aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas”.

O chefe de Estado assinalou que, decorridos seis meses desde a apresentação do programa Mais Habitação, por parte do Governo,“Todos os municípios têm vindo a apresentar estratégias de habitação em articulação com o Governo, com mais de 260 já no terreno, e cerca de 100 mil famílias com respostas identificadas mesmo para lá do Plano de Recuperação e Resiliência”, enumerou.“O Mais Habitação nasceu como uma resposta imediata, conjuntural, a um problema que tem raízes estruturais e que, por isso, tem respostas estruturais também a serem desenhadas desde 2016.. É um problema que não é exclusivo do nosso país”, prosseguiu o dirigente socialista, para apontar queAinda segundo Eurico Brilhante Dias,

"Entre radicalismo de mercado e radicalismo da estatização"



O líder da bancada parlamentar socialista estimaria mesmo queQuestionado sobre o teor dos argumentos do presidente da República, que apontou o que considera ser a ineficácia das propostas do Governo para o domínio da habitação, Eurico Brilhante Dias colocou a tónica na “discordância política” de Marcelo Rebelo de Sousa.O dirigente do PS insistiria na ideia que, “pela natureza do veto” de Belém, o partido avança com a reconfirmação, sem fazer “afronta com órgãos de soberania”.