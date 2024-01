RTP

De acordo com a revista Sábado, o ex-deputado do PSD Maló de Abreu morava em Coimbra, mas declarou ao Parlamento que residia em Luanda, Angola. Com isso terá obtido ajudas substancialmente maiores.



Maló de Abreu foi até há poucos dias deputado na bancada do PSD, mas abandonou o partido e acabou por integrar as listas do Chega para as próximas legislativas.