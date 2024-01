Foto: Hugo Delgado - Lusa

Maló de Abreu vai mesmo integrar as listas de candidatos a deputados do Chega. O vice-presidente do PSD da direção de Rui Rio foi este sábado apresentado por André Ventura como cabeça-de-lista pelo círculo fora da Europa.

Maló de Abreu, que anunciou na semana passada a desfiliação do Partido Social Democrata e negou esta aproximação ao Chega, vai afinal figurar nas listas do partido de extrema-direita.



André Ventura diz que a possibilidade de a AD poder viabilizar um governo do PS motivou muitos pedidos para integrar o Chega.