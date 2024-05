Manifesto eleitoral. PS quer solução europeia para crise da habitação

Uma Europa de valores, mais solidária, atenta aos jovens, verde e digital, mas também mais autónoma e competitiva.



Na frente externa, o PS promete lutar pela integração de países como a Moldova e a Ucrânia, pelo estreitamento de laços comerciais com a Índia e o Mercosul e ainda pela afirmação da frente atlântica da União.



Atualmente o PS tem nove dos 21 eurodeputados portugueses. Venceu as eleições de 2019 com 33% dos votos e quer voltar a vencer no dia 9 de junho.