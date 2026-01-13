Manuel João Vieira promete muito? Está a "projetar utopias"

Quando propõe o "absurdo", como a criação da Vieirópolis no centro do país, fá-lo para "projetar utopias", explica à Antena 1. Quer Portugal mais ambicioso, até porque "aquilo que se está a passar neste momento é desinteressante em termos políticos" e "mais do mesmo".





"Temos que projetar utopias porque senão elas não vêm ao nosso encontro", defende, e quando questionado sobre se traz leveza à campanha, responde que traz um "olhar mais alto", para demonstrar que não parece assim tão absurdo prometer um Ferrari para cada português ou vinho canalizado, quando há, por exemplo, a "situação bastante absurda" das intenções de Donald Trump na Venezuela.





E questiona: o que é, afinal, o absurdo?