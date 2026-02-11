Política
Política com Assinatura
Manuel Monteiro: "Passos é o único capaz de liderar a direita. Montenegro sai fragilizado"
Pedro Passos Coelho devia ter sido o candidato da Aliança Democrática (AD) às eleições presidenciais e é o único capaz de mobilizar o eleitorado de Direita.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Na opinião do antigo líder do CDS-PP, se Pedro Passos Coelho se tivesse candidatado a Belém “teria a capacidade para mobilizar e federar o espaço não socialista ou à direita do Partido Socialista”.
E acredita mesmo que teria sido capaz de esvaziar aquilo a que chama de “muitas aventuras de natureza político-partidária”.
Manuel Monteiro acusa Luís Montenegro de “estar refém de pessoas que, lá atrás, combateram o Dr. Pedro Passos Coelho - pessoas Cavaquistas, do setor Cavaquista que, vá-se lá saber porquê, não gostam muito do Dr. Pedro Passos Coelho – e que não deram a liberdade ao Dr. Montenegro para fazer essa afirmação”.
E acrescenta que em relação a Passos Coelho “parece que há ali uma espécie de lepra, e a dizer «não te quero aqui»”.
Pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho: “acha que o PSD de Luís Montenegro não quer Pedro Passos Coelho aí?”. Manuel Monteiro responde: “acho que não, acho que eles não gostam muito que ele ande por aí”. Nesta entrevista, por diversas vezes Manuel Monteiro defendeu que a AD deveria ter tido outro candidato às eleições, que não Luís Marques Mendes. Defende mesmo que a AD “não ganhou as eleições Presidenciais por falta de comparência”.
“Marques Mendes não era o candidato mobilizador que a Aliança Democrática poderia e deveria ter tido”, atira.
Além de sugerir que Pedro Passos Coelho seria o melhor candidato a Belém por parte da AD, Manuel Monteiro aponta ainda os nomes de Paulo Portas ou de José Pedro Aguiar-Branco.
Com a candidatura de Marques Mendes, diz o antigo líder do CDS-PP, o primeiro-ministro “saiu fragilizado por culpa própria”.
AD não soube lidar com o fenómeno Chega”
Manuel Monteiro compara o Chega a um problema de saúde que não se evitou.
O ex-Presidente do CDS-PP acusa a AD de não ter sabido lidar com o partido de André Ventura quando o Chega tinha 12 deputados.
“O PSD, a AD no geral, não souberam lidar com o fenómeno Chega”, diz, e acrescenta que “não deveriam ter deixado o Chega atuar sozinho”.
“Muitas das vezes temos um problema de saúde porque não cuidámos lá atrás de evitar esse mesmo problema de saúde”, remata.
Ventura líder da Direita? “Ele quer ser, mas ainda lhe falta muito para ser”
Sobre André Ventura, Manuel Monteiro afirma que “ele quer ser (líder da Direita), mas falta-lhe a capacidade de demonstrar ao país o que quer fazer de novo para o próprio pais, para construir, e não apenas para destruir”.
Adianta que falta a Ventura “a capacidade, a densidade e a sustentabilidade, que não tem, para gerar pessoas com credibilidade na sociedade que digam «eu estou ao seu lado»”
E acrescenta: “não sei se não tem porque não consegue, ou porque não quer”.
Vitória de Seguro: “PS engoliu muitos sapos"
Manuel Monteiro não revela em quem votou na segunda volta para as eleições Presidenciais nem revela se votou em branco. No entanto, assegura que não o incomoda ter um Presidente da República socialista, sendo algo, diz, que “incomoda mais o Partido Socialista do que propriamente a mim”.
Porquê? O antigo líder do CDS-PP explica: “o PS engoliu muitos sapos com a eleição do Dr. António José Seguro. Eles não queriam o Dr. António José Seguro como candidato”.
Referindo-se à esquerda, Manuel Monteiro afirma que “eles agora estão todos à pressa a tentar dizer «ganhámos, ganhámos», mas a verdade é que o Dr. António José Seguro ganhou as eleições sozinho, sozinho”.Na opinião de Manuel Monteiro o discurso de vitória de António José Seguro, no qual garantiu que por ele não haverá eleições legislativas e que permitirá o Governo governar durante o tempo de mandato que lhe resta, não o faz refém de Luís Montenegro.
O antigo Presidente do CDS-PP diz mesmo que o resultado de Seguro “lhe dá uma liberdade de atuação muito idêntica àquela que teve Marcelo rebelo de Sousa”. Entrevista conduzida pela editora da política da Antena 1, Natália Carvalho, na qual Manuel Monteiro afasta qualquer intenção de liderar um partido, mas admite que estaria disponível para trabalhar ao lado de alguém como Pedro Passos Coelho em nome de um projeto para o país.