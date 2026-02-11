Manuel Monteiro: "Passos é o único capaz de liderar a direita. Montenegro sai fragilizado"

saiu fragilizado por culpa própria”. Com a candidatura de Marques Mendes, diz o antigo líder do CDS-PP, o primeiro-ministro “”.

As afirmações são de Manuel Monteiro aoda Antena 1Na opinião do antigo líder do CDS-PP, se Pedro Passos Coelho se tivesse candidatado a Belém “”.E acredita mesmo que teria sido capaz de esvaziar aquilo a que chama de “”.Manuel Monteiro acusa Luís Montenegro de “”.E acrescenta que em relação a Passos Coelho “”.Pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho: “”. Manuel Monteiro responde: “a”.”.”, atira.Além de sugerir que Pedro Passos Coelho seria o melhor candidato a Belém por parte da AD, Manuel Monteiro aponta ainda os nomes de Paulo Portas ou de José Pedro Aguiar-Branco.

AD não soube lidar com o fenómeno Chega”



Manuel Monteiro compara o Chega a um problema de saúde que não se evitou.

Muitas das vezes temos um problema de saúde porque não cuidámos lá atrás de evitar esse mesmo problema de saúde”, remata. ”, remata.

O ex-Presidente do CDS-PPquando o Chega tinha 12 deputados.”.

Ventura líder da Direita? “Ele quer ser, mas ainda lhe falta muito para ser”



Sobre André Ventura, Manuel Monteiro afirma que “ele quer ser (líder da Direita), mas falta-lhe a capacidade de demonstrar ao país o que quer fazer de novo para o próprio pais, para construir, e não apenas para destruir”.



não sei se não tem porque não consegue, ou porque não quer”. E acrescenta: “”.

Adianta que falta a Ventura “

Vitória de Seguro: “PS engoliu muitos sapos"



Manuel Monteiro não revela em quem votou na segunda volta para as eleições Presidenciais nem revela se votou em branco. No entanto, assegura que não o incomoda ter um Presidente da República socialista, sendo algo, diz, que “incomoda mais o Partido Socialista do que propriamente a mim”.



eles agora estão todos à pressa a tentar dizer «ganhámos, ganhámos», mas a verdade é que o Dr. António José Seguro ganhou as eleições sozinho, sozinho”. não o faz refém de Luís Montenegro. Referindo-se à esquerda, Manuel Monteiro afirma que “”.Na opinião de Manuel Monteiro o discurso de vitória de António José Seguro, no qual garantiu que por ele não haverá eleições legislativas e que permitirá o Governo governar durante o tempo de mandato que lhe resta,

Porquê? O antigo líder do CDS-PP explica: “”.O antigo Presidente do CDS-PP diz mesmo que o resultado de Seguro “”., masem nome de um projeto para o país.