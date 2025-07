Mão dada a Feijóo. Montenegro leva a Madrid discurso de "autoridade" e farpas a Costa

Alberto Núñez Feijóo, candidato único à liderança do PP, procura fazer aprovar uma moção de censura ao Governo de Pedro Sánchez, suportado no Congresso dos Deputados por uma complexa articulação de oito forças. O presidente do Governo espanhol, a braços com uma sucessão de casos no seio do PSOE, recusa o cenário de demissão.

O líder laranja abordou ainda o caso da Spinumviva, recordando que, no momento em que foi questionada a sua idoneidade, submeteu à Assembleia da República uma moção de confiança. Isto sem nunca referir diretamente o quadro político espanhol e o abalo do PSOE, assolado por suspeitas de corrupção.



Quando se desenha uma potencial crise política em Espanha, com epicentro no PSOE de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro português subiu ao púlpito do Congresso do PP espanhol, a decorrer até domingo.Fê-lo, desde logo, para reafirmar que,– temas de reconhecida apetência da extrema-direita que o PSD tem procurado também empunhar.Outra das acusações reservadas a António Costa, cuja eleição para a presidência do Conselho Europeu contou com o apoio oficial do primeiro Governo de Luís Montenegro, foi a de que, quer em matéria de Educação, quer na Saúde, e“Mas o povo uniu forças nas ruas para nos legitimar e aprovou a moção que mais importa, a confiança do povo.”, acentuou., recitou o governante português.Num estender de mão ao congénere espanhol, Montenegro quis sustentar que o PP, assim como o PSD, “é o partido do povo”, ou ainda o “verdadeiro defensor do estado de bem-estar” e das “boas contas” públicas., num momento pós-Sánchez,Alberto Núñez Feijóo convocou o Congresso extraordinário deste fim de semana com base na ideia da preparação do PP para o término do. Eleito em 2022,