O Presidente da Repúbica nega qualquer favorecimento no caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria e garante que tem condições políticas para se manter no cargo. Marcelo Rebelo de Sousa chamou os jornalistas a Belém e reconheceu que foi contactado pelo filho sobre o tratamento das crianças em Portugal. Mas assegura que despachou o assunto da mesma forma que todos os outros casos.