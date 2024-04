Marcelo afirma que Moedas é um dos políticos "mais sofisticados da cena nacional"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Na apresentação do novo livro do presidente da Câmara de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa tomou a palavra, esta tarde de quinta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



Se Carlos Moedas é por muitos apontado como futuro líder do PSD, o Presidente da República parece agora lançar o autarca a voos maiores, como Belém.



Declarações um dia depois do Presidente da República ter lançado, e aqui de forma clara, António Costa para Bruxelas. Disse ontem Marcelo Rebelo de Sousa que "começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu".