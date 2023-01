Marcelo afirma que vai retirar "conclusões" se remodelação não "funcionar"

“O critério é fazer com a prata da casa, para não mexer muito naquilo que existe”, afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, depois de aterrar em Lisboa vindo de Brasília, onde esteve na tomada de posse de Lula da Silva como presidente do Brasil. “Vamos ver. Se isso funcionar é boa ideia. Se não, retiraremos daí as conclusões”. Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que, caso a remodelação falhe, “isso recairá sobre o primeiro-ministro”. , afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, depois de aterrar em Lisboa vindo de Brasília, onde esteve na tomada de posse de Lula da Silva como presidente do Brasil.Marcelo Rebelo de Sousa quis deixar uma garantia, sem todavia ser específico:

Marcelo considera que. Isto porque a nova ministra da Habitação, Marina Gonçalves, era já secretária de Estado e o novo ministro das Infraestruturas, João Galamba, conhece bem “o antigo ministro” Pedro Nuno Santos.





O presidente foi também questionado sobre a última tomada de posição do PSD relativamente à remodelação no Governo - Luís Montenegro considerou Fernando Medina um “peso morto” que não dispõe já de condições para permanecer no cargo de ministro das Finanças.



, reagiu Marcelo.Pedro Nuno Santos demitiu-se na sequência do caso da indemnização de 500 mil euros que a TAP pagou a Alexandra Reis. A controvérsia começou por levar à demissão da ex-secretária de Estado do Tesouro, precipitando depois a saída de Pedro Nuno Santos do Ministério das Infraestruturas e Habitação.