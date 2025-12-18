Marcelo assinala Dia dos Migrantes. "Portugal só é o que é por ter nascido feito de migrações"

O presidente da República sustentou esta quinta-feira que "Portugal é um país de emigração e de imigração", enfatizando que os migrantes protagonizam "papéis críticos nos mercados de trabalho", além de potenciarem "a inovação e o empreendedorismo".



Em mensagem divulgada no portal da Presidência, por ocasião do Dia Internacional dos Migrantes, Marcelo Rebelo de Sousa enfatiza que "as migrações fazem parte do nosso passado".



"Vivemo-las no momento presente e irão continuar a marcar o nosso futuro e o Dia que hoje se assinala dá-nos uma oportunidade especial para destacar as contribuições inestimáveis de milhões de migrantes em todo o mundo", escreve o chefe de Estado."Os migrantes desempenham papéis críticos nos mercados de trabalho, preenchendo lacunas de competências, impulsionando a inovação e o empreendedorismo e enfrentando os desafios demográficos em sociedades envelhecidas".

"Os migrantes impulsionam o crescimento económico e proporcionam mais desenvolvimento às comunidades nos seus países de origem", lê-se na mesma mensagem.

Marcelo afirma mesmo que "Portugal só é o que é por ter nascido feito de migrações, vindas da Europa do Sul, do Leste, do Norte de África, da Ásia, e, mais tarde, das Américas".

"No nosso ADN, na nossa língua, na nossa cultura, essas marcas estão presentes, há mais de oito séculos, e estarão para sempre", remata.