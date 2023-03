Marcelo e Costa discursam na Cimeira Ibero-Americana em Santo Domingo

Estão desde sexta-feira na República Dominicana para este encontro, que tem como lema "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável", os chefes de Estado e de Governo do Equador, que acolherá a próxima cimeira, Espanha, Portugal, Argentina, Bolívia, Chile, Cuba, Honduras, Paraguai e Uruguai, além do país anfitrião, prevendo-se que se juntem a estes mais dois ou três presidentes.



Hoje haverá duas sessões de trabalho com intervenções dos chefes de Estado e de Governo e restantes representantes dos 22 países da comunidade ibero-americana.



No fim da cimeira, é esperada a habitual conferência de imprensa conjunta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.