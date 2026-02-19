Marcelo elogia postura do Governo e do PS no debate quinzenal

As visitas oficiais de Marcelo Rebelo de Sousa, que cessa funções como presidente da República a 9 de março, começaram em 17 de março de 2017, no Vaticano e em Madrid.

c/ Lusa

O presidente da República, que iniciou esta quinta-feira em Madrid a sua última visita oficial, acompanhou o debate quinzenal desta tarde e considerou que “houve ali coisas muito interessantes”.Uma delas é “a confirmação de que vai amanhã a Conselho de Ministros” o PTRR e “que há uma preocupação específica em relação ao Mondego”.Além disso, “o ambiente interpartidário é muito interessante”, considerou, assim como “o ambiente de transição presidencial”, já que “daqui a 17 dias há um novo presidente”., frisou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Madrid.O chefe de Estado também considerou interessante a postura do Partido Socialista “de conjugar propostas com preocupações do Governo”, assim como “a abertura a um orçamento retificativo e o primeiro-ministro ter dito que se for muito necessário” regista a disponibilidade do PS.Referindo-se ao PTRR, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou queO presidente da República iniciou esta quinta-feira a sua última visita oficial, a Espanha, onde será recebido com honras militares pelo Rei Felipe VI, com quem se encontrou diversas vezes durante os últimos dez anos.A capital espanhola é o destino da última deslocação oficial ao estrangeiro de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado, "cumprindo a tradição do início e final dos seus mandatos", como escreveu a Presidência da República numa nota divulgada na terça-feira.A visita será uma, lê-se na nota.Segundo o mesmo texto, Marcelo Rebelo de Sousa "terá a oportunidade de agradecer a assistência prestada por Espanha durante as tempestades que afetaram Portugal nas últimas semanas".