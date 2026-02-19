Política
Marcelo elogia postura do Governo e do PS no debate quinzenal
Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a postura do primeiro-ministro e do Partido Socialista no debate quinzenal focado na resposta ao mau tempo e considerou que o sucessor, António José Seguro, vai ter um papel fundamental na execução do PTRR.
O presidente da República, que iniciou esta quinta-feira em Madrid a sua última visita oficial, acompanhou o debate quinzenal desta tarde e considerou que “houve ali coisas muito interessantes”.
Uma delas é “a confirmação de que vai amanhã a Conselho de Ministros” o PTRR e “que há uma preocupação específica em relação ao Mondego”.
Além disso, “o ambiente interpartidário é muito interessante”, considerou, assim como “o ambiente de transição presidencial”, já que “daqui a 17 dias há um novo presidente”.
“É óbvio que o primeiro-ministro fez muito bem em falar na importância decisiva de um novo presidente”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Madrid.
O chefe de Estado também considerou interessante a postura do Partido Socialista “de conjugar propostas com preocupações do Governo”, assim como “a abertura a um orçamento retificativo e o primeiro-ministro ter dito que se for muito necessário” regista a disponibilidade do PS.
Referindo-se ao PTRR, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o próximo presidente terá, a partir de 9 de março, “um papel fundamental num plano que vai demorar a executar um período muito maior de tempo”.
O presidente da República iniciou esta quinta-feira a sua última visita oficial, a Espanha, onde será recebido com honras militares pelo Rei Felipe VI, com quem se encontrou diversas vezes durante os últimos dez anos. As visitas oficiais de Marcelo Rebelo de Sousa, que cessa funções como presidente da República a 9 de março, começaram em 17 de março de 2017, no Vaticano e em Madrid.
A capital espanhola é o destino da última deslocação oficial ao estrangeiro de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado, "cumprindo a tradição do início e final dos seus mandatos", como escreveu a Presidência da República numa nota divulgada na terça-feira.
A visita será uma "oportunidade para reafirmar e aprofundar os laços duradouros de amizade e fraternidade entre os dois países e povos", lê-se na nota.
Segundo o mesmo texto, Marcelo Rebelo de Sousa "terá a oportunidade de agradecer a assistência prestada por Espanha durante as tempestades que afetaram Portugal nas últimas semanas".
c/ Lusa
