Marcelo felicitou Seguro e vai recebê-lo na segunda à tarde

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado "telefonou a António José Seguro para o felicitar pela sua vitória nas eleições presidenciais, desejando-lhe as maiores felicidades e êxitos para o mandato que os portugueses lhe atribuíram", que se iniciará em 09 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a António José Seguro "toda a disponibilidade para assegurar a transição institucional" e "para esse efeito o Presidente eleito será recebido, em Belém, amanhã às 16:00", lê-se na mesma nota.