Marcelo já teve alta hospitalar. "Foi uma quebra de tensão repentina"

(em atualização)



Pelas 20h00, o presidente da República saiu do Hospital de Santa Cruz e falou aos repórteres presentes no local sobre as possíveis causas da indisposição desta tarde, desde logo o calor ou um "moscatel quente" que terá interagido com a digestão.





"Sentia-me a desmaiar, a tensão a baixar e a baixar e a baixar", conta Marcelo Rebelo de Sousa, que perante os sintomas de quebra de tensão ainda se tentou afastar do grupo do grupo de pessoas que o rodeava.







O presidente recordou a intervenção a que foi sujeito em outubro de 2019, quando foi submetido a um cateterismo cardíaco. "Trouxeram-me para aqui pelo sim pelo não. Foi aqui que meti os stents em 2019 para saber se era uma coisa cardíaca", relatou.





"Fizeram-me os exames e aqui tem de se fazer duas vezes as análises, por protocolo, para ver se houve enfarte ou se houve uma perturbação no coração", revelou ainda Marcelo Rebelo de Sousa.







Mesmo com a alta hospitalar, a atividade cardíaca do presidente da República continua sob observação nas próximas horas. "Trago comigo um halter, um aparelho que terei de estar com ele até amanhã ao fim da manhã para ver como vai a evolução da tensão", adiantou o chefe de Estado.







Marcelo Rebelo de Sousa "tinha um programa cheio" para esta quarta-feira e avisou os envolvidos da impossibilidade de estar presente. Em relação à agenda para quinta-feira, refere que irá "fazer um esforço" para manter os compromissos.







O presidente da República recordou que esta quarta-feira era dia de greve de médicos, mas que isso não afetou a assistência que teve no Hospital de Santa Cruz porque havia serviços mínimos. "Foram excecionais", resumiu.