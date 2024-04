Marcelo lembra que "Governo minoritário tem, naturalmente, de fazer diálogo"

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que já teve oportunidade de ler o Programa do Governo e considera que "é muito baseado no programa eleitoral".



"É muito diferente dos programas que eu tive nos governos anteriores", disse, explicando que, tradicionalmente, os programas são mais genéricos, mas este "é um programa feito de dois programas: um mais geral e abstrato para quatro anos e outro muito imediato com medidas urgentes para os próximos meses".



"É com as medidas do pacote mais urgente que se vai ver a capacidade de eficácia do Governo", disse Marcelo.