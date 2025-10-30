Marcelo marca eleições presidenciais para 18 de janeiro de 2026

São candidatos às próximas eleições presidenciais André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.





Com a data agora estabelecida, uma eventual segunda volta ocorrerá a 8 de fevereiro.



A Lei Eleitoral do presidente da República estipula que este "marcará a data do primeiro sufrágio para a eleição para a Presidência da República com a antecedência mínima de 60 dias". Uma segunda volta, caso nenhum dos candidatos obtenha "mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em branco", terá lugar "no vigésimo primeiro dia posterior ao primeiro" entre os dois mais votados.



As candidaturas podem ser apresentadas até "trinta dias antes da data prevista para a eleição" por "cidadãos eleitores portugueses de origem" e "maiores de 35 anos", sendo propostas por "um mínimo de 7.500 e um máximo de 15 mil cidadãos eleitores".

Debates definidos







Telejornal | 28 de outubro de 2025 O confronto entre Marques Mendes e Seguro vai ser transmitido a 3 de dezembro pela RTP.



17 de novembro: André Ventura e António José Seguro (TVI);



18 de novembro: Luís Marques Mendes e António Filipe (SIC);



20 de novembro: Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim de Figueiredo (RTP);



23 de novembro: Catarina Martins e Henrique Gouveia e Melo (SIC);



24 de novembro: João Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto (RTP);



25 de novembro: Luís Marques Mendes e André Ventura (SIC);



26 de novembro: Jorge Pinto e Henrique Gouveia e Melo (TVI);



27 de novembro: António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo (RTP);



28 de novembro: André Ventura e Catarina Martins (TVI);



29 de novembro: Luís Marques Mendes e Jorge Pinto (RTP);



30 de novembro: João Cotrim de Figueiredo e António Filipe (SIC);



1 de dezembro: António José Seguro e Jorge Pinto (RTP);



2 de dezembro: António Filipe e Henrique Gouveia e Melo (TVI);



3 de dezembro: António José Seguro e Luís Marques Mendes (RTP);



4 de dezembro: Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo (TVI);



6 de dezembro: António José Seguro e Catarina Martins (SIC);



7 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes (TVI);



8 de dezembro: António Filipe e Jorge Pinto (RTP);



9 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro (SIC);



10 de dezembro: Catarina Martins e António Filipe (RTP);



11 de dezembro: André Ventura e Jorge Pinto (SIC);



12 de dezembro: Luís Marques Mendes e Catarina Martins (RTP);



13 de dezembro: André Ventura e António Filipe (RTP);



15 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo e André Ventura (RTP);



19 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo e André Ventura (SIC);



20 de dezembro: António José Seguro e António Filipe (TVI);



21 de dezembro: Catarina Martins e Jorge Pinto (RTP);



22 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes (TVI). c/ Lusa