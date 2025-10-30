Política
Marcelo marca eleições presidenciais para 18 de janeiro de 2026
Já há data marcada para as eleições presidenciais. A sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém foi esta quinta-feira agendada para o dia 18 de janeiro de 2026.
"Nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o presidente da República assinou o Decreto que fixa as eleições presidenciais para domingo 18 de janeiro de 2026, o qual seguiu para publicação no Diário da República", lê-se em nota publicada no portal da Presidência.São candidatos às próximas eleições presidenciais André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.
Marcelo Rebelo de Sousa havia já sinalizado, em setembro, a vontade de marcar as presidenciais para 18 de janeiro, pretendendo assim evitar que o prazo para a formalização de candidaturas fosse coincidente com o Natal, ou que uma potencial segunda volta acontecesse no Carnaval.
Com a data agora estabelecida, uma eventual segunda volta ocorrerá a 8 de fevereiro.
A Lei Eleitoral do presidente da República estipula que este "marcará a data do primeiro sufrágio para a eleição para a Presidência da República com a antecedência mínima de 60 dias". Uma segunda volta, caso nenhum dos candidatos obtenha "mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em branco", terá lugar "no vigésimo primeiro dia posterior ao primeiro" entre os dois mais votados.
As candidaturas podem ser apresentadas até "trinta dias antes da data prevista para a eleição" por "cidadãos eleitores portugueses de origem" e "maiores de 35 anos", sendo propostas por "um mínimo de 7.500 e um máximo de 15 mil cidadãos eleitores".
Debates definidos
Recorde-se que está já definido o calendário de um ciclo de 28 debates televisivos a emitir por RTP, SIC e TVI.
A RTP vai emitir 12 debates, a SIC oito e a TVI outros oito, todos em sinal aberto e em horário nobre, a partir das 21h00.
O primeiro frente a frente tem lugar a 17 de novembro, na TVI, e opõe André Ventura, líder do Chega, e António José Seguro, que se candidata com o apoio dos socialistas.O derradeiro debate está previsto para 22 de dezembro. Será o confronto entre o almirante Gouveia e Melo e o social-democrata Luís Marques Mendes, igualmente na TVI.
A 25 de novembro, André Ventura e Marques Mendes serão os protagonistas na SIC. E esta estação vai emitir a 9 de dezembro o debate entre Gouveia e Melo e Seguro.
"Os três canais FTA (de sinal aberto) propuseram aos candidatos presidenciais a realização de 28 debates frente a frente, em horário nobre. Isto representa um enorme investimento televisivo dos canais generalistas", assinalaram RTP, SIC e TVI.
"Nesse sentido, consideramos que a realização de outros debates, no mesmo período, não é razoável porque iria contribuir para desviar a atenção dos espetadores, prejudicando o esforço dos três canais FTA e, em segundo lugar, o esclarecimento dos eleitores, uma vez que atingiria audiências significativamente inferiores".
O calendário dos debates nas televisões
O confronto entre Marques Mendes e Seguro vai ser transmitido a 3 de dezembro pela RTP.
- 17 de novembro: André Ventura e António José Seguro (TVI);
- 18 de novembro: Luís Marques Mendes e António Filipe (SIC);
- 20 de novembro: Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim de Figueiredo (RTP);
- 23 de novembro: Catarina Martins e Henrique Gouveia e Melo (SIC);
- 24 de novembro: João Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto (RTP);
- 25 de novembro: Luís Marques Mendes e André Ventura (SIC);
- 26 de novembro: Jorge Pinto e Henrique Gouveia e Melo (TVI);
- 27 de novembro: António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo (RTP);
- 28 de novembro: André Ventura e Catarina Martins (TVI);
- 29 de novembro: Luís Marques Mendes e Jorge Pinto (RTP);
- 30 de novembro: João Cotrim de Figueiredo e António Filipe (SIC);
- 1 de dezembro: António José Seguro e Jorge Pinto (RTP);
- 2 de dezembro: António Filipe e Henrique Gouveia e Melo (TVI);
- 3 de dezembro: António José Seguro e Luís Marques Mendes (RTP);
- 4 de dezembro: Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo (TVI);
- 6 de dezembro: António José Seguro e Catarina Martins (SIC);
- 7 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes (TVI);
- 8 de dezembro: António Filipe e Jorge Pinto (RTP);
- 9 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro (SIC);
- 10 de dezembro: Catarina Martins e António Filipe (RTP);
- 11 de dezembro: André Ventura e Jorge Pinto (SIC);
- 12 de dezembro: Luís Marques Mendes e Catarina Martins (RTP);
- 13 de dezembro: André Ventura e António Filipe (RTP);
- 15 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo e André Ventura (RTP);
- 19 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo e André Ventura (SIC);
- 20 de dezembro: António José Seguro e António Filipe (TVI);
- 21 de dezembro: Catarina Martins e Jorge Pinto (RTP);
- 22 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes (TVI).
c/ Lusa