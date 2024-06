Marcelo pede "resposta urgentíssima" para regularização de imigrantes

Em declarações aos jornalistas a partir do Palácio de Belém numa iniciativa para assinalar o Dia Mundial da Criança,algumas à espera de uma resposta “há muito tempo”.O presidente da República considerou que esta é “uma questão urgentíssima” que exige também uma resposta “urgentíssima”, nomeadamente ao criar condições para a regularização.Na impossibilidade de recuperar “todo o tempo perdido”, Marcelo espera ainda assim que se evite “o prolongamento do tempo perdido”.O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, revelou este sábado queEm entrevista aoNuma crítica aos anteriores Governos de António Costa,, resultado das escolhas e do processo de extinção do SEF, na forma como foi implementado e no desinvestimento nas pessoas e nos equipamentos".Na sexta-feira, o semanáriodava conta de uma sindicato dos trabalhadores da AIMA falou entretanto à RTP sobre os problemas insustentabilidade da agência e da capacidade de resposta. Artur Girão não confirmou que pelo menos 100 funcionários pediram para sair mas considera que "estes número são globais" e se refletem "desde que a AIMA foi criada"."Qualquer saída é um prejuízo para a área de serviços que prestamos", afirmou ainda o representante do sindicato. "Urge criar condições para reter estes trabalhadores na AIMA, que é lá que são precisos".

O responsável não adiantou o número de processos pendentes, mas admitiu que é "um número absurdamente gigantesco".