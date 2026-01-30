Marcelo promulga aumentos salariais para a Função Pública

O presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma que enquadra os aumentos salariais para a Função Pública. A promulgação do decreto do Governo, aprovado na véspera em sede de Conselho de Ministros, foi anunciada no portal da Presidência da República.O aumento salarial para a Função Pública assenta no acordo plurianual firmado os sindicatos FESAP e STE.



No quadro do acordo, "a atualização salarial em 2026 será de 56,58 euros ou um mínimo de 2,15 por cento e de 60,52 euros ou um mínimo de 2,30 por cento em 2027, 2028 e 2029".

"A Remuneração Mínima Garantida é fixada em 934,99 euros, chegando 1.116,55 euros em 2029".

, lê-se em comunicado do Conselho de Ministros."Complementarmente,", indica o comunicado de quinta-feira.O acordo que o Executivo assinou com a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado estabelece aumentos salariais mínimos, para todos os funcionários públicos, até 2029, a somar ao aumento do subsídio de refeição em 15 cêntimos por ano, até à mesma data.e instando o Governo de PSD e CDS-PP a lançar "outro processo negocial extraordinário".