Política
Marcelo Rebelo de Sousa está "perfeitamente tranquilo" e deverá ter alta na quarta-feira
O chefe de Estado foi operado de urgência depois de ter chegado ao Hospital de São João com dores e vómitos. Em causa estava uma hérnia encarcerada.
O presidente da República, que foi submetido a uma cirurgia urgente devido a uma hérnia encarcerada, deverá ter alta já na quarta-feira, avançou esta manhã a administração do Hospital de São João, no Porto, onde Marcelo Rebelo de Sousa está agora a recuperar.
“Se estiver a correr tudo como tem estado a correr e estiver tudo bem, acreditamos que poderá ter alta amanhã”, adiantou aos jornalistas Maria João Baptista, acrescentando que o presidente “está perfeitamente tranquilo”.
“Nesta fase é importante o senhor presidente alimentar-se, levantar-se e percebermos como está. Estando tudo bem, fará alguns exames que sejam necessários, nomeadamente algumas análises, que são as habituais”, explicou.
De acordo com a presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, estando tudo bem, não há “grandes exames a serem efetuados”.
“É expectável que o senhor presidente fique cá hoje e acreditamos que possa ter alta a curto prazo”, reiterou a administração do hospital.
Maria João Baptista indicou ainda que o habitual neste tipo de cirurgia é um período de repouso de entre duas a quatro semanas, dependendo das características da pessoa.
“Esse repouso pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso de acordo com a evolução clínica”, afirmou.
O presidente da República recebeu, até ao momento, a visita da equipa clínica e dos elementos da Casa Civil.
Presidente chegou ao Porto com dores e vómitos
O chefe de Estado teve os primeiros sintomas de desconforto na segunda-feira ao sair de Lisboa, após ter marcado presença nas cerimónias do 1.º de Dezembro.
Partiu, nesse momento, com destino a Amarante para participar nas cerimónias fúnebres do ex-presidente da Mota-Engil, António Mota. Horas depois, chegou ao hospital no Porto indisposto, com dores e vómitos.
Ao início da noite, a Presidência da República confirmava que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido admitido esta segunda-feira no Hospital de São João após uma indisposição "na sequência de uma paragem de digestão".
De acordo com a nota publicada na página da Presidência, os médicos que acompanham Marcelo "entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos".
Mais tarde foi confirmado que a cirurgia tratou uma hérnia encarcerada e decorreu "sem complicações".
