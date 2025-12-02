Marcelo Rebelo de Sousa está "perfeitamente tranquilo" e deverá ter alta na quarta-feira

“Se estiver a correr tudo como tem estado a correr e estiver tudo bem, acreditamos que poderá ter alta amanhã”, adiantou aos jornalistas Maria João Baptista, acrescentando que o presidente “está perfeitamente tranquilo”.









De acordo com a presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, estando tudo bem, não há “grandes exames a serem efetuados”.



“É expectável que o senhor presidente fique cá hoje e acreditamos que possa ter alta a curto prazo”, reiterou a administração do hospital.



Maria João Baptista indicou ainda que o habitual neste tipo de cirurgia é um período de repouso de entre duas a quatro semanas, dependendo das características da pessoa.



“Esse repouso pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso de acordo com a evolução clínica”, afirmou.



Presidente chegou ao Porto com dores e vómitos

O chefe de Estado teve os primeiros sintomas de desconforto na segunda-feira ao sair de Lisboa, após ter marcado presença nas cerimónias do 1.º de Dezembro.





Partiu, nesse momento, com destino a Amarante para participar nas cerimónias fúnebres do ex-presidente da Mota-Engil, António Mota. Horas depois, chegou ao hospital no Porto indisposto, com dores e vómitos.



Ao início da noite, a Presidência da República confirmava que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido admitido esta segunda-feira no Hospital de São João após uma indisposição "na sequência de uma paragem de digestão".



De acordo com a nota publicada na página da Presidência, os médicos que acompanham Marcelo "entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos".



Mais tarde foi confirmado que a cirurgia tratou uma hérnia encarcerada e decorreu "sem complicações".





