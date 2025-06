Marcelo recusa polarização política excessiva em Portugal

Foto: José Sena Goulão - Lusa

As declarações do presidente foram feitas à margem das cerimónias do Dia de Portugal e na última intervenção, enquanto chefe de Estado, num 10 de Junho Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu aos milhões de portugueses que construíram o país.



Marcelo Rebelo de Sousa descreveu ainda os portugueses como uma mistura de povos vindos de todas as partes.



Estas foram algumas das mensagens do chefe de Estado numa cerimónia em que condecorou o ex-presidente da República, António Ramalho Eanes, o primeiro chefe de Estado português eleito em democracia.