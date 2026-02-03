Marcelo reduz deslocação a Espanha e reúne-se hoje com Montenegro

"Atendendo à evolução prevista das condições meteorológicas, o Presidente da República reduziu a deslocação a Espanha, a convite do Rei Filipe VI, a ida e vinda no mesmo dia de sexta-feira, 6 de fevereiro", anunciou a Presidência, sendo que estava previsto que o chefe de Estado viajasse na quinta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se esta tarde com o primeiro-ministro e deslocar-se-á a zonas mais afetadas pelas tempestades, refere também uma nota publicada no sítio oficial da internet da Presidência da República.



Na sexta-feira o Presidente da República encontra-se com o Rei de Espanha, Filipe VI, no Palácio Real, em Madrid, onde receberá honras militares e será servido um almoço em sua honra, de acordo com informações da Casa Real espanhola.



Esta visita oficial chegou a estar prevista enquanto visita de Estado, mas foi adiada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido operado de urgência em dezembro passado a uma hérnia.