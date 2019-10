Marcelo só pondera recandidatura daqui a um ano

confessou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à porta do hospital onde realizou um cateterismo que permitiu “com sucesso e sem complicações” tratar “obstruções coronárias importantes”. "", garantiu o Presidente, entre elogios ao Serviço Nacional de Saúde e à equipa que o acompanhou no Hospital.sentir-me melhor do que me sentia e ter outra qualidade de saúde e de vida que não tinha e não teria se não fosse a competência do SNS [Serviço Nacional de Saúde] e da equipa”, revelou o Presidente.Numa entrevista no início do mês de outubro, Marcelo Rebelo de Sousa tinha feito depender a decisão de se recandidatar ao cargo do seu estado de Saúde. Questionado sobre se essa decisão estava agora tomada depois deste procedimento cirúrgico, o Presidente garantiu que isso só será ponderado daqui a um ano.

“Posso dizer que, tendo corrido bem esta cirurgia, e sendo a evolução seguinte positiva, isso é um fator positivo na ponderação que farei daqui a um ano, em outubro do ano que vem”, reforçou.







O Presidente da República deverá agora descansar depois destas 24 horas de internamento hospitalar, e prevê retomar a agenda normal no domingo ou na segunda-feira.







"Para a semana teremos a Web Summit, terei de me lançar outra vez a uma tarefa que está agora com a chegada do inverno ainda mais premente, que é a dos sem-abrigo, e logo a seguir terei uma visita de Estado a Itália e logo a seguir uma ida a Paris a convite da Academia Francesa" argumentou. "Para quinze dias, não é mau".