Marcelo vê Montenegro como um primeiro-ministro com comportamentos rurais

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O presidente da República disse ainda que o atual primeiro-ministro formou um Governo de forma impensável e que a solução para a lista europeia é tipicamente uma improvisação.



Revelou ainda no jantar com a Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal que Luís Montenegro lhe dá trabalho que o ex-primeiro-ministro socialista não dava, dada a imprevisibilidade do atual chefe do Governo.



Marcelo Rebelo de Sousa afirmou também que preferia António Costa como primeiro-ministro até 2026, ano do fim do mandato como presidente da República.